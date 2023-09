Ana Julia Quezada asesinó a Gabriel Cruz en Almería en 2018 y actualmente se encuentra cumpliendo pena de prisión permanente revisable. Equipo de Investigación analizó el caso y describió el perfil criminal de ella en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Tres días antes del asesinato, Ana Julia Quezada intercambia varios mensajes con su hermana mayor, Paula, que explicó cuál fue esa conversación.

"La última vez que hablé con ella fue cuando mi madre me llamó y me dijo que no tenía ni para comer. Yo la llamé, le pregunté si la iba a dejar morir y le pedí que le mandara algo. Esa fue la última conversación que tuve con ella y a los tres días pasó lo del niño", asegura.

"A ella no le gusta darle a la familia, a mí nunca me ha dado nada", añade.

Muy indignada, Ana Julia Quezada respondió así a su hermana: "No me iba a tomar la molestia de contestarte por lo maleducada que eres. Yo a ti no te tenía ni que hablar después de que me echaste a la calle [...] Eres una sinvergüenza. Te voy a bloquear el teléfono, no quiero saber nada de ti".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.