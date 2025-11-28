"Escalofriantes"
El asombro de un inspector de trabajo con los repartidores 'andarines': "Estaríamos hablando de unas cantidades increíbles que se están defraudando"
"Me estoy quedando atónito. Éramos conscientes de que había un problema, pero esta forma de trabajar implica ya una organización", comenta José Antonio Amate.
Los repartidores 'andarines' se han convertido en un eslabón más del negocio de la paquetería. Aparecen cientos de anuncios de transportistas. Les reclutan por 70 céntimos por paquete o 35 euros por jornada, pero nunca a través de un contrato.
Equipo de Investigación contacta con uno de estos empleadores. Al acudir al lugar de la cita, no hay nada que encaje con un lugar de reparto. Es un edificio de trasteros alquilados por 388 euros al mes. Aquí, los paquetes también se almacenan y reparten fuera del circuito oficial.
En el tiempo que el programa está en el lugar, el goteo de 'andarines' entrando y saliendo del edificio de trasteros es constante. Entre las 9:00 y las 14:00, Equipo de Investigación cuenta hasta 70 'andarines' diferentes que se pasan por los trasteros.
Una cantidad que ha sorprendido a José Antonio Amate, inspector de trabajo: "Me estoy quedando atónito. Éramos conscientes de que había un problema, pero esta forma de trabajar implica ya una organización, un procedimiento pensado para incumplir la normativa laboral. Es increíble".
Amate ha calificado de "escalofriantes" las cifras de 'andarines' que ha captado Equipo de Investigación: "Estás hablando de un único puesto de trabajo y de un único día (...). Estaríamos hablando de unas cantidades increíbles de dinero que se está defraudando...".
