Así es trabajar en una nave de Amazon en España: 1.500 al mes en 3 turnos de 24 horas los 7 días de la semana

Equipo de Investigación habla con varias trabajadoras de la nave de Amazon en San Fernando de Henares, Madrid. "Nosotros tenemos una media y luego las pagas al año por productividad", explica una empresaria.

Equipo de Investigación acudió en este reportaje de hace unos años al gran centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares, en Madrid. Y es que Amazon afianza su liderazgo por toda España. En este centro, el programa habló con Abel Tintos, responsable de comunicación de Amazon España, que enseñó la nave y explicó al equipo "las reglas de grabación" prohibiendo grabar las pantallas de los ordenadores para que no se desvele cómo se organiza todo.

La nave parece una ciudad, con edificios, peatones, tráfico, y un sistema informático que es el auténtico cerebro de Amazon. Allí se encontraban 2.600 trabajadores que cobraban unos 1.500 euros al mes, en tres turnos las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

"Otra de las cosas peculiares de Amazon es forma en la que tenemos organizados los productos", explicó Tintos, que destacó que el equipo lo llama "caos organizado": "No seguimos ningún criterio". Por el contrario, los trabajadores cuentan con unas pistolas que marcan al producto y dónde lo dejan, sin ningún orden. "El sistema sabe dónde está cada uno de los millones de productos", explicó el experto. Y es que hasta el desorden sigue una lógica en Amazon con todos los productos almacenados en la pistola de los trabajadores para que estos recorran menos distancia en el almacén buscando los productos.

"Es un trabajo para tontitos, la pistola te lo dice todo", bromeó una de las trabajadoras sobre estas pistolas, y es que, según la empresa, dichas empresas son la clave de su inmediatez. Por su parte, otra trabajadora explico que los empleados tienen "una media" y luego unas pagas al año por productividad: "Una en julio y otra en diciembre".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación.

