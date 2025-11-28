Así resuelve una empresa de logística los problemas de reparto: "La incidencia nuestra es prácticamente ínfima"

Daniel Celada, director de seguridad de Tipsa, ha relatado a Equipo de Investigación cómo gestionan las incidencias que ocurren durante su jornada.

En España se pierden dos paquetes por minuto. Sin embargo, en Tipsa, gigante de la logística, ha conseguido reducir sus incidencias al mínimo gracias a una labor que ha detallado su director de seguridad, Daniel Celada, a Equipo de Investigación.

"La incidencia nuestra es prácticamente ínfima. No sé si movemos un cálculo unos cuatro millones mensuales. Incidencias reales, nuestras, pueden ser 20 o 30 al día. Que no podamos resolver, a lo mejor una o dos", comenta.

Además, muestra al programa cómo actúan cuando encuentran un paquete perdido. "Esto es un bulto que se ha perdido. Como podéis comprobar no lleva nada. No lleva etiqueta. Seguramente porque esto patina y se haya despegado. ¿Qué pasa con esto? El departamento de operaciones va a intentar localizar a quién pertenece este envío. Si no lo consigue, hablaríamos con el cliente por si quiere que se lo enviemos a ellos porque manda una reposición o directamente lo mandemos al cliente porque lo está esperando".

Para aquellos paquetes perdidos, la empresa tiene una nave al final de la plataforma donde los guarda: "Estos serían todos los palés que guardamos de los no identificados. Los tenemos divididos por meses y dentro del mes el número de palé". Esos paquetes son de destinatarios desconocidos de los que no tienen información.

Pese a ello, lo almacenan durante un año. "Una vez pasado el año, entendemos que ya nadie lo va a reclamar. Entonces empezamos con el proceso de donarlo o de destruirlo. Dependiendo de lo que contenga, pues una cosa u otra", añade.

