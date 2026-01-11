Así reacciona un hombre cuando Equipo de Investigación descubre que es intermediario de ventas de Ozempic en el mercado negro

Al indicarle el reportero de Equipo de Investigación que está participando de una actividad ilegal con el Ozempic, el hombre responde: "Yo no lo sabía, a mí no me lo han explicado".

Ozempic se ha convertido en todo un aliado para aquellas personas que tienen dificultad para adelgazar, también para los que quieren hacerlo rápido. Aunque el boom de este fármaco, originariamente creado para tratar la diabetes tipo 2, también ha llegado hasta el mercado negro de medicamentos.

En Telegram los vendedores deOzempictratan de multiplicar su valor y ofertan diez inyecciones del medicamento al 2.200 euros. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa descubría que el vendedor en España es siempre el mismo y que reside en Valladolid. El hombre afirmó a los reporteros no saber qué era Ozempic, pero cuando se le destacó que, para comprar el medicamento, había que hacer un Bizum a su nombre, su actitud cambió.

"A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir. Y me dijo, 'te voy a hacer millonario porque estás arruinado. Haz esto y cuando te llegue el dinero me lo mandas a esta cuenta y te doy un 20%", explicó el hombre, que destacó: "Yo pregunté en el banco, ¿esto es legal? Y dijo, 'pues sí'. Yo te juro por Dios que yo no sé que producto es ese, yo no lo he visto en mi vida".

Sin embargo, los reporteros del programa advirtieron al hombre de que estaba participando de una actividad ilegal, a lo que el chico respondió que "no lo sabía": "A mí no me lo han explicado".

