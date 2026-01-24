Así impone Temu sus condiciones a los influencers: "Me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes"

Marian Sánchez, influencer que colabora con Temu, ha explicado a Equipo de Investigación que la plataforma china le ha llegado a exigir hacer 15 vídeos al mes de sus productos.

Una parte sustancial de la inversión en marketing de Temu se concentra en las redes sociales. La plataforma se apoya en influencers para promocionar sus productos hasta el punto de convertirlos en una pieza clave de su estrategia comercial. En su propia web, Temu anuncia un programa de afiliados en el que ofrece comisiones a quienes consigan aumentar sus ventas. En la práctica, actúan como comerciales de la marca.

Una de esas colaboradoras es Marian Sánchez, influencer con cerca de un millón de seguidores, que relata a Equipo de Investigación cómo fue el primer contacto de la plataforma. "Me llegó un correo electrónico para proponerme una colaboración. 'Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría invitarte a crear contenido patrocinado por Temu'", recuerda.

Sin embargo, Marian asegura que acabó rechazando la oferta por las condiciones impuestas. "Una de las últimas veces me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un solo mes. Yo, lógicamente, dije que no. Eso habría supuesto inundar mis redes sociales de contenido de Temu", explica.

