La Guardia Civil decidió comenzar a seguir a la principal sospechosa de la desaparición de Gabriel Cruz. Tras ver el trayecto que realizó durante una hora en coche, los agentes deciden detenerle en el momento que ven que está regresando a su casa. En un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir, recuerdan cómo fue ese momento.

Al llegar en coche a su casa, un agente decide darle el alto y le pide que ponga las manos en el volante. El periodista Alfonso Egea recuerda cómo en ese momento ella no para de gritar que no había sido. Unos gritos que comienzan a hacerse más fuertes cuando ve que uno de los agentes se dispone a abrir el maletero.

"No, yo no he puesto eso ahí, me lo han colocado", se le puede escuchar decir. Alfonso Egea reconoce que una de las cosas que más le llamaron la atención fue ver que Ana Julia "no tenía cara de sorpresa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.