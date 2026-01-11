Así explica Esperanza Aguirre el 'trato irrechazable' que le propuso el dueño de Desguaces La Torre: "Era muy buen negocio"

"Él pagaba al Ayuntamiento retirada, transporte y depósito de esos coches que estaban abandonados en la calle. Era muy buen negocio para el Ayuntamiento", explica la expresidenta del PP madrileño sobre el trato que hizo con el 'rey de la chatarra'.

El impulso del gran emporio del 'rey de la chatarra', Desguaces La Torre, llega en 1992 con Esperanza Aguirre. El Ayuntamiento de Madrid está preocupado por el medio ambiente y a una joven política, que lleva tres años en el consistorio madrileño como concejala de Medio Ambiente, el empresario le propone un trato irrechazable.

"Había en aquella época muchísimos coches que se dejaban abandonados en las calles", recordó Esperanza Aguirre en esta entrevista de Equipo de Investigación, donde explicó que, en aquel momento, la Concejalía de Medio Ambiente pagaba "como 8.000 pesetas de entonces por llevarse cada coche".

"Entonces yo saqué una subasta pública para ver si había alguien que en vez de 8.000 pues pidiera 5.000 o 3.000 o 2.000, y lo que no esperabas es que él, en vez de pedir que el Ayuntamiento le pagara él, él pagaba al Ayuntamiento retirada, transporte y depósito de esos coches que estaban abandonados en la calle. Y bueno, pues era muy buen negocio para el Ayuntamiento", explicó la expresidenta del PP madrileño.

Este contrato se prorroga más de dos décadas y a través de él el 'rey de la chatarra' pagaba al Ayuntamiento de Madrid un millón y medio de euros cada cuatro años. "Imagínate garantizarte 500 coches al mes del Ayuntamiento de Madrid, cuando era difícil encontrar coches", recordó Luis Miguel Rodríguez en el vídeo principal de esta noticia, donde señaló que pasados dos años logró otros 500 de la Policía Municipal. Por último, durante la entrevista confesó que en ese momento tenía convenios "con bastantes más ayuntamientos".

