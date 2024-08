En este programa emitido en Equipo de Investigación, Victoria Pascual, criminóloga y socióloga, explicó cómo actuaba el falso 'lama' de Murcia. A través del relato de la madre de una "dakinis", término con el que se denominaba a la mujer que servía al líder de Mahasandi, Pascual analiza al líder, José Manuel Cánovas, el falso lama.

La madre contó al programa que las obligaba a escuchar sus enseñanzas "que eran su locura, durante muchas noches seguidas, aunque ellas se quejaban de que no podían ni vivir porque no podían ni dormir". "Cuando nos privan del sueño o del alimento,nuestro organismo no funciona correctamente y es más fácil conseguir el control", explicaba la criminóloga. "Va creando una realidad paralela en torno a las víctimas", puntualizaba Pascual, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

El líder de la secta sometía a sus fieles a prácticas extremas en las que ponía en riesgo su integridad y su salud. La madre de la joven relataba que tanto su hija como otra chica que la acompañaba nunca salían de la finca donde se ubicaban las instalaciones de la supuesta asociación. Además, lamentaba no haber tenido tampoco contacto con ésta. En este sentido, la criminóloga advertía que "el aislamiento familiar y de amigos es muy importante para lograr una captación completa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa emitido en febrero de 2024 en Equipo de Investigación.