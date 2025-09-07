El arroz español no solo se cultiva en Valencia: este es el secreto mejor guardado del sector

La mayoría del arroz que se consume en España no procede de Valencia. Uno de los secretos mejores guardados de los productores es que la mayor producción de este alimento se encuentra a orillas del Guadalquivir.

"Aquí no había arroz ni había nada", relataba a Equipo de Investigación en 2021 Sebastián Borja en referencia al año 1948, cuando llegó de Valencia al municipio sevillano. Junto a otros compañeros, contaba que "se propusieron que aquí podían comprar mucha más tierra que allí", así que la familia se ha dedicado desde entonces al cultivo del arroz. Incluso una vecina destacaba que todos los habitantes del municipio dependen de él, e incluso hablaba de que "la mayoría de la gente que vive allí es de origen valenciano".

Solo en este municipio de menos de 6.000 habitantes se produce más arroz que en toda Valencia. Incluso la mayor empresa arrocera valenciana ha tenido una sede en Isla Mayor. Ahora, desde una cooperativa formada por más de 800 agricultores andaluces están luchando para sacar una marca de arroz sevillano.

