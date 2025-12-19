Del árbol de 43 metros en Badalona a Richard Gere en Murcia: la carrera en España por 'ganar' la Navidad

La Navidad se ha convertido en una carrera a ganar en España. Mientras que en Badalona han levantado un gigantesco árbol de 43 metros, Murcia ha optado por Richard Gere y Madrid por un macroevento capaz de juntar a 150.000 personas en las calles de la capital.

La Navidad se ha convertido en algo más que una celebración en España. Se ha convertido en un terreno de competición, en una 'batalla' que se da en todo el país para ver quién resulta ganador. Para ver quién cuenta con el mejor iluminado o con la mayor cantidad de luces. Para ver quién es quien más destaca y quién más turistas atrae. Y las propuestas para llevarse la victoria son muchas.

Porque hay quien opta por 'levantar' el árbol más grande de toda España. Porque hay quien hace como Badalona, con un objeto de 43 metros de alto. Con un presupuesto de 2,2 millones de euros. Hay quien opta, por tanto, por lo colosal.

Otros, como Murcia, juegan la carta del famoso internacional. La que, en esta ocasión, ha protagonizado el actor Richard Gere: "¡Hola Murcia!"

Con los pueblos buscando parecer un cuento, en Madrid se hace todo a lo grande con un macroevento de 13 millones de luces LED y de 6,1 millones de euros capaz de atraer a 150.000 personas en las calles de la capital.

