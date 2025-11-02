Antonio Ruiz sufría graves problemas de salud antes de desaparecer: "Tenía ronchas por todo el cuerpo y no podía levantarse"

Una persona del entorno cercano del granadino desaparecido en 2016 y clave en la investigación habla en Equipo de Investigación de la última vez que le vio. "Decían que ya había ido al médico, que era una intoxicación y que ya se le pasaría", cuenta.

Antonio Ruiz desapareció en 2016 sin dejar rastro y a día de hoy nada se sabe sobre su paradero. Este agricultor granadino de 57 años y vecino de Baza vivía entonces con una pareja, en la que se ha centrado la investigación durante todos estos años sin llegar a ninguna conclusión. Incluso la familia ha tenido que contratar a un detective privado en su ansia por dar con Antonio.

Equipo de Investigación analizaba en 2024, casi una década después del suceso, el sumario del caso y hablaba con algunos allegados del hombre. Entre ellos, una de las personas que estuvo presente en la celebración de un cumpleaños en la casa de Antonio Ruiz antes de su desaparición

Este testigo no quiere desvelar su identidad, al parecer tuvo conflictos con la familia. "He tenido problemas con ellos, y me he tenido que ir del pueblo por ellos, por lo que no quiero que me vinculen (con la familia)".

Pese a esto, cuenta que la última vez que vio a Antonio fue en abril de 2016, durante la celebración del cumpleaños. "Él decía que se encontraba mal, tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados, y fue a levantarse y no podía, por lo que lo acostaron y, desde entonces, no lo he vuelto a ver más", relata, a lo que añade que no propuso que llevaran al desaparecido al médico porque "decían que ya había estado, que le habían mandado su medicación, y que ya se le pasaría, que se había intoxicado".

Este testigo se convertiría después en una pieza clave en la investigación, aunque a día de hoy no se ha podido avanzar por falta de pruebas.

