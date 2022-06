Equipo de Investigación puso el foco en el escándalo de la fundación Afal y su tutela de ancianos con Alzheimer en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

José María Salas, exdirector de residencia declaró como testigo ante el juez y sacó a la luz un presunto fraude. "Me doy cuenta de que existen comisiones", aseguró ante las cámaras de Equipo de Investigación.

Afal llevaba a su residencia a ancianos con Alzheimer y grandes recursos que tenía la fundación tutelados. "Llegó a haber 20, en mi puesto de dirección no sabía que existía un convenio con la directora sociosanitaria, había un acuerdo marco firmado en la sede central", recordó.

Además, el exdirector destacó que los tutelados pagaban mensualidades más altas e hizo una clara denuncia: "Estuvimos cuidando a gente que podía haber estado cuidada muchísimo mejor, no porque en la residencia se le cuidara mal, sino porque tenían mucha más capacidad económica para haber tenido lo que quisieran [...] tuvimos residentes que tenían una inmensa capacidad económica, pero no tenían sus trajes, sus zapatos, todo eso había que buscárselo porque Afal no se lo prestaba".

Alerta de que los tutelados de la fundación pueden estar mal atendidos, algo que corrobora Luis Redondo, extrabajador social de la fundación.

"Cuando ibas a la residencia a verlos, veías que la ropa que llevaban no era suya porque les quedaba grande, porque no les sentaba bien, estaba un poquito deteriorada... Incluso hablando con el personal de la residencia, decían que se la había tenido que poner el centro de ropa que tenían ellos, hasta de personas fallecidas", lamentaba.

¿Por qué vivían de la caridad ancianos con un gran patrimonio?

Cuando Redondo pidió explicaciones a Afal, las respuestas fueron evasivas. De hecho, llegó a denunciarles por lo ocurrido junto con otros tres compañeros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.