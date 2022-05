13 días después de una búsqueda desesperada, la Guardia Civil sigue a Ana Julia Quezada, a quien considera principal responsable de la desaparición de Gabriel Cruz, un niño de ocho años. Todavía confían en que siga con vida, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.

La sospechosa recorre cinco kilómetros, entra en una finca propiedad de la familia de su novio, el padre del pequeño y entonces los agentes bordean el extenso terreno para poder vigilarla y la fotografían.

Ana Julia Quezada mueve unos tablones cerca de la piscina, desentierra un bulto y lo mete en el maletero. Los investigadores han puesto un micrófono en el coche. Minutos después de salir de la finca, recibe una llamada de un periodista amigo de la familia.

"No puedo hablar mucho. Ahora llamo a Ángel y le digo que te llame. No puedo hablar, que tengo aquí a la Guardia Civil y al final me van a parar", responde ella.

Durante más de una hora, Ana Julia conduce sin rumbo y habla sola. "¿Dónde lo puedo llevar? ¿Lo llevo a un invernadero?", se pregunta. La Guardia Civil cree que busca un sitio donde dejar el cuerpo de Gabriel.

Ana Julia va a su domicilio, a casa del padre y antes de que entre en su casa la detienen. "Tuve la enorme suerte, o el privilegio, de ver esa escena desde el mismo punto de vista del agente que la ha detenido. El agente baja de su vehículo, se acerca al coche de Ana Julia. Ella está dentro todavía, le piden que tenga las manos en el volante, que apague el motor", recuerda Alfonso Egea, periodista.

"Me llamó mucho la atención que Ana Julia Quezada no tenía la cara de sorpresa. Esto iba a pasar en un momento u otro. Se puede ver como un agente abre el maletero y antes de que termine de abrirse, se escucha a Ana Julia en un segundo plano aumentar el volumen de su voz. Cuando el agente retira la colcha ve el cuerpo de Gabriel", añade Egea.

Por otro lado, Equipo de Investigación habló con la madre de Ana Julia Quezada, que relató cómo son las llamadas de su hija desde prisión. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.