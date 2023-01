El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, fueron detenidos por la Guardia Civil en mayo de 2022 acusados de asesinato por envenenamiento a la tía de esta. Continuaba así la investigación por la misteriosa muerte de Isabel Suárez, una anciana de 85 años, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Tras la detención de Luis Lorenzo y Arancha Palomino, ambos quedaron en libertad con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y comparecencia en los juzgados. Por su parte, el fiscal veía indicios de asesinato.

Cuando Luis Lorenzo comienza su relación con Arancha Palomino, la tía Isabel se traslada a Madrid para pasar temporadas con la pareja.

Montse Gutiérrez, amiga de Isabel, relata cómo eran sus estancias con ellos: "La última vez que estuvo fueron al ambulatorio a que ella se curara y el coche se estropeó. Tuvo un accidente y cuando llegaron a casa él se puso a reñir y se enfadó tanto que Isabel intervino y dijo que ella pagaba el arreglo del coche. Él la llevó al banco, le cogió el dinero, pero no arregló el coche".

La investigación recoge que la última vez que vuelve a Asturias, diez meses antes de su muerte, la tía Isabel viaja sola en tren. "Vino sin la blusa de debajo, solo con la chaqueta abotonada. Otra vez le quitaron los pendientes y la cadena", añade la mujer.

El matrimonio viaja a Asturias a buscarla, pero según el entorno familiar, la anciana no siempre quiere marcharse con ellos. "Alguna vez llegó a no abrirles la puerta. Ella me dijo muchas veces que no les podía dejar las llaves porque le revolvían toda la casa", denuncia la amiga de Isabel Suárez, Montse Gutiérrez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.