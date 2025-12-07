Amenazas, extorsión y un tiroteo: así operaba el clan de Sinaí Giménez en el mercadillo de Vigo

Según indicó Alfredo Iglesias, abogado de Los Zamoranos, en 2020, Los Morones obligaban a todos los vendedores ambulantes que tenían puestos en mercadillos de la comarca de Vigo a pagarles.

Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos' y líder del clan de Los Morones, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, incluyendo amenazas, extorsión, atentado contra agentes de la autoridad y por supuesta organización criminal.

El líder de Los Morones llegó a tener gran influencia en la zona de Vigo llegando a presentarse a las elecciones por la alcaldía de la ciudad, pero apenas sacó 200 votos. Según explicaba en 2020 Víctor Méndez a Equipo de Investigación, uno de sus propósitos podría haber sido incrementar la presencia del mercadillo de Vigo, donde trabajaba parte de su clan.

EL 15 de octubre de 2015, Giménez tuvo un conflicto en el mercadillo de Cangas con otro clan gitano, Los Zamoranos. Utilizaron barras de acero y se agredieron golpeándose incluso en la cabeza. Según indicó un agente entonces, unas siete personas resultaron heridas, entre ellos dos miembros del clan rival.

Giménez colgó entonces en su Facebook dos fotos en las que se presentó como víctima de la agresión que atribuyó a Los Zamoranos. Según el periodista, les enfrentó un asunto meramente económico por la ocupación de parte del mercadillo. El 21 de octubre de 2015, un miembro de Los Zamoranos recibió varios disparos en una carretera comarcal de Vigo, un hecho que puso sobre el punto de mira de los investigadores al clan de Sinaí.

Finalmente, Giménez fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por amenazar de muerte a un vendedor ambulante del clan de Los Zamoranos en un mercadillo.

