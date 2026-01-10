El alto tren de vida de Simón Pérez antes de su vídeo viral: "Tenía una casa en Madrid, otra en Barcelona, un BMW..."

Simón Pérez recuerda cómo era su vida cuando era un reconocido economista que ganaba mucho dinero y era muy solicitado por los medios para hablar de la crisis en 2013, nada que ver con cómo es en la actualidad.

Licenciado en Economía con excelencia, máster con honores, profesor universitario, y asesor de banca privada, Simón Pérez tenía un currículum imbatible. En 2013, con la prima de riesgo disparada y el paro en máximos, era uno de los economistas más solicitados por los medios para que explicara la crisis.

"Tenía bastante reputación en ese momento. Colaboraba de manera activa con gestoras de fondos, tenía su propia empresa de inversiones y era colaborador habitual de muchos medios económicos", señaló el periodista económico Héctor Chamizo, quien defiende que Pérez "tenía un talento contrastado, con una base sólida fundamental de análisis".

Sin embargo, cuando Equipo de Investigación mostró al 'gurú de las imágenes de esa etapa de su vida, prefirió no verlas porque le da "mucha pena". "Lo siento, me voy a fumar un momento, que no quiero llorar en directo", expresó.

"Me da mucha pena verme ahí tan muy guapo y tan arreglado, y ahora tan desmejorado", reconoció Pérez, quien relató que en ese momento, su vida "era muy divertida". "Me lo pasaba muy bien hablando por la radio, saliendo por la tele y dando clases, era muy feliz. Tenía mi casa en Madrid, en Barcelona y un BMW. Vivía bien", recuerdó.

