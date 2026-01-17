Si alguien rompe la 'ley del feriante' se acabó la feria: "Donde vas tú yo no voy; donde voy yo tú no vas"

Equipo de Investigación analizaba en septiembre de 2025 en varias ferias si se cumple en toda España una norma no escrita que rige el mundillo. Un código de respeto que, si alguien infringe, lleva a represalias inmediatas.

En el mundo de las ferias hay una norma no escrita que de incumplirse puede llevar a consecuencias inmediatas. Los trabajadores del sector conocen de pleno la llamada 'ley del feriante', que en un especial de septiembre de 2025 era analizada por Equipo de Investigación, también el funcionamiento de este tipo de recintos e incluso las inspecciones que se llevan a cabo en los mismos.

Jorge Georgevich, patriarca de uno de los clanes más importantes del sectory que protagonizó junto al Bernabéu una reyerta multitudinaria a golpe de navajazo que se saldó con 11 heridos, defendía entonces al recaudador de la Asociación de Feriantes después de que no quisiera explicar cómo funcionan las ferias. "Lo que hace nada más es que no incumplan las normas", afirmaba el feriante, que sostenía que, de no ser por esta asociación, "cada uno haría lo que le dé la gana".

"Nos respetamos los sitios. Donde vas tú yo no voy; donde voy yo tú no vas", afirmaba Georgevich sobre esta norma no escrita que habitualmente se cumple en todas las ferias de España.

Así, un feriante también explicaba cómo era su ruta de pueblos a los que llevaba su atracción, pero reconocía que no era oficial. Aseguraba así que no le haría "mucha gracia" que otra persona ocupara su puesto el año siguiente y explicaba que, de ser así, "a lo mejor iría a la que tiene él en Logroño".

Es la 'ley del feriante' que en el caso de este hombre define más bien como "una amistad y un respeto que tenemos los feriantes y así evitamos enfrentamientos". Sin embargo, el castigo es inmediato: si alguien rompe la cadena, le pisan la feria.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de septiembre de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.