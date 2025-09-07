El 90% de las copias de juguetes se fabrican en China: "En el stand de una empresa china había una foto de mi hija"

Una empresa alicantina del sector cuenta cómo desde el país asiático han llegado a replicar hasta 25 de sus productos. Tras siete años fabricando allí, decidieron devolver su producción a España.

El mundo del juguete tiene su propio Goliat: China. En el país asiático se realizan el 90% de las copias del mundo en este sector, algo que saben de primera mano desde una empresa de Alicante.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022 sobre el mercado del juguete, el propietario de esta empresa cuenta cómo después de siete años produciendo en China decidió volver a España. "Nos han podido copiar hasta 25 productos", reconocía.

El hombre explicaba cómo descubrió un plagio en uno de los viajes a China par una importante feria. "Nos encontramos en un stand de una empresa china un póster de más de dos metros con una foto de mi hija sentada encima de este producto. No se complicaron la vida: cogieron la misma foto que existía en nuestra web y la copiaron", explicaba.

También detallaba cómo la mayoría de las empresas que no son asiáticas no se encontraban dentro del reciento ferial por el miedo al plagio. "Nos quedamos en una habitación y entra quiénes nosotros queremos", aseveraba.

