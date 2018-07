Jhon Jairo Velásquez: "ETA recibió 500.000 dólares de Pablo Escobar y nos enseñó a activar coches bomba"

Jhon Jairo Velásquez asegura que “el padre del terrorismo en la República de Colombia son los etarras”. Cuenta que la imagen del país se destruyó, Pablo Escobar está muerto, 'Popeye' está “viejo” y ahora colabora con la justicia por lo que otros criminales han puesto precio a su cabeza.

Por eso vive aislado en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. “Si me llegan a matar yo no me voy a quedar quieto. Yo me defiendo. Aprendí del mejor, de Pablo Escobar”, comenta. “Son muchos los que quieren ver a Popeye muerto”, asegura Jalis. Ha sobrevivido en el penal a siete atentados y los guardas vigilan la comida por el temor a que sea envenenado.