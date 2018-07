"Mis hijos todavía no saben nada, estoy esperando a salir para contárselo personalmente"

PEDRO SE EMOCIONA AL HABLAR DE SU FAMILIA

Pedro Romero colabora escribiendo artículos en la revista 'Modelo de vida', en la cárcel colombiana 'La Modelo'. Entró por narcotráfico y confiesa a Jalis su situación en la prisión: "la alimentación es muy mala, los médicos no nos atienden..." El interno no puede aguantar las lágrimas al hablar de su familia. Tiene algo claro: "Esto no vale la pena en ningún sentido:ni saliendo bien, ni saliendo mal".