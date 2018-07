Serrat, a Buenafuente: “Quiero agradecer el interés que le has puesto a la canción”

EL PRESENTADOR CANTA A DÚO CON EL CANTAUTOR

'Per què la gent s'avorreix tant' es el tema que Joan Manuel Serrat canta a dúo con Andreu Buenafuente en su nuevo disco y con el que arranca ‘En El Aire’. Y es que “la osadía de Serrat no conoce límites”, comenta Andreu tras invitarle no sólo a cantar en su último trabajo, sino a intentarlo también en la televisión. “Nos sale muy bien, Andreu. Estamos casi, casi para salir de gira”, asegura el artista. Además, agradece en público, el “interés” que ha puesto al interpretar la canción. “El resultado es estupendo”, asevera.