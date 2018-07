Lo que no sabías de Cervantes

Javier Coronas llega a 'En el Aire' para ampliar información sobre Miguel de Cervantes con detalles curiosos y otros más ofensivos que interesantes porque como dice el mismo Coronas, "Me gusta insultar gratuitamente sin tener datos ni nada, además no me puede denunciar". Para finalizar su intervención, Coronas lleva al programa un ejemplo de lápida en la que se incluyen los detalles esenciales acerca de la vida de la persona fallecida.