Berto: “La gente cuando ve la raya del culo se comporta como con una fuente, echa monedas porque cree que da suerte”

UN GRAN DILEMA ENTRE EL ÉXITO Y FRACASO

¿Cuál es la distancia mínima entre dos personas?, ¿Por qué los perros se huelen el culo?, ¿Cuántas monedas se sacarán de la raya de culo al final del día? ó ¿Sí tratas de fracasar y no lo consigues, qué has hecho?, son las preguntas a las que han tenido que enfrentarse Berto y Buenafuente. Siempre dispuestos a resolver las inquietudes de los espectadores con un punto de vista muy particular.