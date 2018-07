Berto Romero es Pepe Zombi: "La mejor forma de disfrutar el sexo es siendo virgen"

EL ZOMBI DE BERTO DEFIENDE LA VIRGINIDAD

Berto Romero se ha convertido en Pepe Zombi. Ahora es un muerto viviente que decide agradar a los espectadores de En el aire defendiendo en público la virginidad, contando también su propia experiencia: "He tenido la desgracia de perder la virginidad dos veces: de vivo y de muerto", confiesa. Asegura que el sexo "no es tanto", siempre defrauda: "Vírgenes, si no hacéis nunca el amor, el sexo en vuestras cabezas será maravilloso".