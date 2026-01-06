Los tres "periodos" de Marc Márquez durante una lesión: "Había ganado el Mundial y me tiré tres semanas encerrado en casa"

El piloto de Cervera ha explicado a Ana Pastor que después de una lesión, incluida esta última que le ha apartado del final de temporada, pasa por tres fases hasta estar recuperado por completo.

Para Marc Márquez hay tres "periodos" a pasar después de lesionarse en una caída. Unas tres fases que el '93' vive cada vez que tiene que verse forzado a quedarse fuera de los circuitos y que ha vuelto a vivir este 2025 tras su última lesión en Indonesia.

La primera de ellas es convivir con el dolor durante los primeros días: "Uno es destrozado, que no quiero saber nada de nadie. De hecho, había ganado el Mundial y me tiré tres semanas encerrado en casa sin hacer prensa ni nada. No quería, estaba destrozado y con dolor".

"El dolor te cambia el carácter. Cuando tuve la lesión del brazo lo pagaba con los míos y me lo han dicho ahora", añade.

Posteriormente se encuentra la fase sin dolor, pero todavía sin la capacidad de volver a subirse encima de una moto: "Periodo de ya estoy, pero no estás. Tú te ves que empiezas a mover y puedo probar. Ahí es donde me frenan y me dejo frenar".

"Y luego la última fase es la de la paciencia, que es no querer más de lo que puedes hacer en ese momento. Porque tú te quieres subir a la moto e ir rápido desde el inicio, pero no debes hacerlo", concluye sobre los tres "periodos" que transcurren durante una lesión.

