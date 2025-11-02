El sueldo de Mazón como expresident: el 'popular' cobraría más de 86.000 euros anuales durante 15 años

Aunque la duración del pago puede variar dependiendo de si dimite o aguanta la legislatura hasta el final, el valenciano tiene asegurados 86.862 euros brutos anuales durante al menos dos años desde el momento de su marcha.

Una de las aristas de la posible dimisión de Carlos Mazón como president de la Comunitat Valenciana es el sueldo que percibirá una vez abandone la Generalitat. Según el Estatut, un líder de la autonomía valenciana tiene derecho a percibir un sueldo por haber sido president si ha cumplido al menos dos años al frente del Consell, cosa en el que caso de Mazón ha cumplido ya que lleva en el cargo dos años y tres meses.

En total, un expresident cobra 86.862 euros brutos brutos anuales durante 15 años tras haber dejado el cargo por sus funciones públicas liderando la Comunitat.

No obstante, el párrafo concreto del Estatut deja margen a la interpretación sobre la duración de ese pago: "Cuando hayan ejercido el cargo de president por un periodo igual o superior a una legislatura completa".

Por tanto, no se especifica con claridad si, al convocar elecciones antes de tiempo pero habiendo cumplido dos años al frente de la Generalitat, Mazón tendría derecho a esos 15 años o solo a los dos que les corresponden a aquellos que no haya concluido una legislaturacompleta. Un matiz que podría afectar a la hora de tomar una decisión para Mazón.

