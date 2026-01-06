"Somos conscientes de que sales a pista y te juegas la vida": la reflexión de Marc Márquez sobre los pilotos y el riesgo con las caídas

"Aunque los pilotos no queramos hablar de esto, somos conscientes de que sales a pista y te juegas la vida", reconoce el '93' a Ana Pastor.

"Las caídas es lo que te marcan, las fuertes". Es la afirmación de Marc Márquez para destacar ante Ana Pastor en El Objetivo que un piloto tiene que convivir con irse al suelo a alta velocidad a menudo.

Unas caídas que hacen cambiar dinámicas en los pilotos: "Muchos llegan a una categoría, despuntan, caen dos o tres veces y parece que se les haya olvidado ir en moto y pierden confianza. Es lo que realmente marca. El caer te enseña el límite, te enseña que así no se hace. Pero buscas siempre el filo de la navaja".

Y, como añade, los pilotos son plenamente conscientes de todo el riesgo que asumen cada vez que se bajan la visera del casco: "Te haces daño y nos jugamos la vida. Somos conscientes, aunque los pilotos no queramos hablar de esto, pero somos conscientes de que sales a pista y te juegas la vida".

"Es un tema tabú, pero cuando estás en casa tranquilo eres consciente de que vas a 360 kilómetros por hora", reconoce el '93', admitiendo que los pilotos nunca manifiestan ese escenario. Eso sí, el mayor de los Márquez no cree que 'miedo' sea la palabra correcta, sino "respeto".

Ahora bien, el actual campeón del mundo de MotoGP reconoce que no se mira a sí mismo cuando se va al suelo: "Yo caigo y lo primero que hago es mirar la moto. Es uno de los puntos fuertes y débiles de que caigo y no suelto la moto muchas veces. No la suelto porque sé que si llega a la grava pues ya se destruye y no puedes seguir".

"Si te has hecho daño, lo sabes desde el primer momento. Las primeras lesiones no, pero ahora ya sabes", concluye.

*Ya está disponible el especial de El Objetivo de Ana Pastor con Marc Márquez en Atresplayer aquí.

