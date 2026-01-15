Ryma Sheermohammadi denuncia la "surrealista" represión en Irán: "Una persona está en la cárcel por poner un punto debajo de un tuit de Jamenei"

"Tengo amigos que me dicen: 'Es tan surrealista lo que nos llega de Irán que nos cuesta creer'. No me extraña. ¿Quién puede creer que atacan hospitales, sacan a heridos de los hospitales, les disparan y les dejan muertos en las puertas?", ha remarcado.

Ana Pastor se ha desplazado hasta Groenlandia en un especial de El Objetivo en mitad del clima de tensión por las aspiraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de anexionarse esta isla ártica que forma parte de Dinamarca. En este contexto, parte del foco internacional también está puesto en Irán, país sobre el que Trump ha remarcado que el objetivo final "es ganar".

Los tambores de guerra suenan cada vez más después de que EEUU haya evacuado a gran parte del personal de su base militar de Qatar, la más grande de Oriente Próximo. Según indican, se trata de una medida de seguridad ante la amenaza de un posible ataque en las próximas 24 horas que termina en la noche de este miércoles. A esta retirada se suma la de parte de personal militar de Reino Unido.

La activista Ryma Sheermohammadi ha hablado con Pastor y ha remarcado que los iraníes "han intentado dialogar y han criticado de manera escrita". Incluso ha dicho que "hay una persona cumpliendo una condena de años porque ha puesto un punto debajo de un tuit de Jamenei". "¿Alguien se puede creer esto?", ha clamado.

"Tengo amigos que me dicen: 'Es tan surrealista lo que nos llega de Irán que nos cuesta creer'. No me extraña. ¿Quién puede creer que hay un joven que está cumpliendo cinco años de cárcel porque ha puesto un punto debajo del post de Jamenei? ¿Quién puede creer que disparan contra una persona y cuando va a salvar a su hija le disparan a él y le matan? ¿Quién puede creer que atacan hospitales, sacan a heridos de los hospitales, les disparan y les dejan muertos en las puertas de los hospitales?", ha remarcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.