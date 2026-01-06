Ahora

El Objetivo

Los "rituales" de Marc Márquez para cada carrera: desde un calzoncillo rojo a ponerse el casco en el mismo segundo

El '93' ha preferido referirse a sus manías como "rituales de concentración" que le sirven para entrar en el "modo competición".

Muchos deportistas de élite arrastran una serie de manías durante su trayectoria. De sobra conocidas son las de Rafa Nadal, pero Marc Márquez también tiene las suyas como ha desvelado a Ana Pastor en El Objetivo.

Ahora bien, el '93' no las denomina como tal: "Tengo manías, pero en el circuito le digo rituales porque son rituales de concentración. El calzoncillo azul para los entrenos, el rojo para la carrera".

"Me cambio al mismo minuto, me pongo el casco en el mismo segundo, voy hacia la moto al mismo segundo y siempre por el mismo lado. Me pongo primero el guante derecho, el tapón del oído primero el derecho... Es un ritual de concentración para entrar en el modo competición", añade.

De hecho, algunas de ellas las "arrastra" a la vida normal como el dejar bien doblada la ropa de cambio antes de ponerse el mono, aunque matiza que los rituales que lleva también a la vida cotidiana no son "tan al límite" como los que tiene dentro del paddock.

