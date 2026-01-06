"No, no, no, no...": la reacción de Marc Márquez al ser preguntado sobre si quiere que sus hijos compitan en MotoGP

El nueve veces campeón del mundo se ha mostrado rotundo sobre la posibilidad de que sus hijos sean pilotos y reconoce que preferiría que se centren en otros deportes.

"Raqueta o lo que sea"

Con un rotundo no. Así ha respondido Marc Márquez a Ana Pastor sobre si le gustaría que sus futuros hijos, en el caso de tenerlos, se dedicaran a ser pilotos profesionales.

"No.. No sé cuánto protector sería, porque a mí me gusta ser muy protector, pero el legado, el llevar el apellido no les ayudaría nada", reconoce.

De hecho, para el nueve veces campeón del mundo su legado supondría una losa para sus discípulos: "Al revés porque dirían 'es hijo de...'. Quizás tendrás alguna facilidad, económica, en este caso, pero si no les falta de nada no tendrán la misma hambre".

"No, no, no, no. Que no puede ser eso. Balón de fútbol, raqueta o lo que sea", acaba sentenciando entre risas.

