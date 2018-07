Rajoy dice que el Gobierno garantizó que no habría referéndum el 1-O… ¿y urnas?

M. Ruiz Castro /@MiriamRuiz_

Cataluña ha copado gran parte de la entrevista que el presidente del Gobierno ha concedido esta mañana en Onda Cero. Mariano Rajoy ha tenido que responder a numerosas preguntas de Carlos Alsina sobre esta cuestión, y una en concreto sobre los que ocurrió el 1 de octubre. El periodista le recriminaba que pidiera confianza en el buen hacer del Gobierno para evitar que Carles Puigdemont fuera investido desde Bélgica. “También garantizaron ustedes que no habría urnas el 1-O y al final aparecieron las urnas”, le indicó. Y el presidente contestó: “Nosotros lo que garantizamos fue que no habría un referéndum, y no hubo un referéndum”.

El 1 de octubre hubo urnas, y basta con recordar las imágenes de los diferentes colegios electorales para comprobarlo. Y, antes de la fecha, el Gobierno había repetido hasta la saciedad que ese referéndum no se iba a celebrar. Ahora, el argumento del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que no se celebró “un referéndum”, porque ni hubo Junta Electoral ni las garantías jurídicas necesarias para que pasaran a considerarlo como tal. Más allá de ese debate dialéctico sobre lo que es y lo que no es un referéndum, en Onda Cero Rajoy insistía en que nunca se habían comprometido a que no habría “urnas”. Pero no es cierto.

En septiembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, concedía una entrevista en la cadena SER y garantizaba que el 1-0 no habría urnas en Cataluña: “Si esas urnas se tuvieran, pues ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran, no se preocupe”.

El argumento de Rajoy es FALSO, porque no solo se comprometieron a que no habría “un referendum”: la vicepresidenta también aseguró que no habría urnas.