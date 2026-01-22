Ahora

Un año de Donald Trump

Pedro Rodríguez opina sobre que Trump se llame a sí mismo "dictador": "Para él es posible bromear con eso porque se sitúa por encima de la ley"

El profesor de Relaciones Internacionales explica que la impunidad judicial de Donald Trump y que plantee cosas como alargar su mandato más allá de los límites constitucionales sin repercusiones le hacen sentirse "por encima de la ley".

Pedro Rodríguez - El Objetivo
Donald Trump ha bromeado este miércoles llamándose a sí mismo "dictador". Aunque sea de forma irónica, las declaraciones del republicano han sido polémicas debido al contexto político en el que se encuentra EEUU actualmente.

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha explicado que el presidente de EEUU emplea la frase de Napoleón de que "violar la ley en defensa de la patria no es delito".

"Me sorprende la increíble habilidad de Donald Trump para mezclar la banalidad con la vileza. Siempre habla de que otros no tienen las cartas, pero él tiene la mejor carta de todas, la del 'Monopoly' de salir gratis de la cárcel", ha considerado el profesor.

Rodríguez ha explicado que "su impunidad ante su historial judicial ha creado a alguien que se sitúa por encima de la ley".

"Vemos a un mandatario que evita rendir cuentas, considera alargar su mandato más allá de los límites constitucionales y no tiene repercusiones. Eso le permite bromear con estas cosas", ha subrayado.

