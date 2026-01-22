Pedro Rodríguez opina sobre que Trump se llame a sí mismo "dictador": "Para él es posible bromear con eso porque se sitúa por encima de la ley"

El profesor de Relaciones Internacionales explica que la impunidad judicial de Donald Trump y que plantee cosas como alargar su mandato más allá de los límites constitucionales sin repercusiones le hacen sentirse "por encima de la ley".

Donald Trump ha generado polémica al bromear llamándose "dictador", en un contexto político tenso en Estados Unidos. El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, señala que Trump utiliza la frase de Napoleón sobre violar la ley en defensa de la patria. Rodríguez critica la habilidad de Trump para mezclar banalidad y vileza, y menciona que su impunidad judicial le ha hecho sentirse por encima de la ley. Además, destaca que Trump evita rendir cuentas, sugiere alargar su mandato más allá de los límites constitucionales y no enfrenta repercusiones, lo que le permite bromear sobre estos temas.

Donald Trump ha bromeado este miércoles llamándose a sí mismo "dictador". Aunque sea de forma irónica, las declaraciones del republicano han sido polémicas debido al contexto político en el que se encuentra EEUU actualmente.

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha explicado que el presidente de EEUU emplea la frase de Napoleón de que "violar la ley en defensa de la patria no es delito".

"Me sorprende la increíble habilidad de Donald Trump para mezclar la banalidad con la vileza. Siempre habla de que otros no tienen las cartas, pero él tiene la mejor carta de todas, la del 'Monopoly' de salir gratis de la cárcel", ha considerado el profesor.

Rodríguez ha explicado que "su impunidad ante su historial judicial ha creado a alguien que se sitúa por encima de la ley".

"Vemos a un mandatario que evita rendir cuentas, considera alargar su mandato más allá de los límites constitucionales y no tiene repercusiones. Eso le permite bromear con estas cosas", ha subrayado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.