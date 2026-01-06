El padre de los Márquez desvela a Ana Pastor su reacción cuando vio a sus hijos liderando MotoGP: "¿Esto es cierto?"

Julià Márquez, padre de Marc y Álex, afirma que, incluso con la temporada ya finalizada, todavía le cuesta creer que sus dos hijos hayan liderado el Mundial de motociclismo en la categoría reina.

Millones de personas tienen o han tenido el sueño de ganar el campeonato del mundo de MotoGP. Una ilusión solo acrecentada si es tu hermano el que te ha seguido en la clasificación. Pues esa es la sensación que tienen los hermanos Márquez Alentá después de este 2025.

Por primera vez en la historia, dos hermanos han liderado el campeonato de la categoría reina del motociclismo, algo que llena de alegría al padre de ambos, Julià Márquez: "Súperorgulloso como padre. Después de muchos años de celebraciones, lo que dijo Marc de bajar de la cima de la cresta al barro, volver de todo el sufrimiento y hacer un año tan increíble tanto Marc como Álex".

Y, aunque ya sea oficial y hayan pasado varias semanas, el progenitor de los Márquez sigue sin dar crédito a lo que han conseguido: "Al principio te quedas como esto no existe, no es verdad. La primera carrera ya te hacen primero y segundo de MotoGP, entonces dices '¿esto es cierto?'".

"Incluso el otro día viajando me decía si era verdad lo que estaba pasando", reconoce a Ana Pastor durante el especial de El Objetivo dedicado a Marc Márquez.

