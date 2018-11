"Los platos sucios se lavan en casa": la hemeroteca del discurso de Podemos sobre mostrar en público las diferencias

Inés Arrimadas: "No vamos a apoyar estos Presupuestos que están hechos para contentar a Junqueras"

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, confirma que su partido no apoyará unos Presupuestos negociados con Oriol Junqueras desde la cárcel, "una persona que hizo un golpe de Estado y que habla de las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles en un artículo de 2009".

Pablo Echenique: "No se puede gobernar con unos Presupuestos del PP y con Real Decreto"

El diputado de Podemos ha defendido que "si el PSOE" o "los independentistas" llevan a España a la situación de que se gobierne con "los Presupuestos del PP" tendremos que "ir a elecciones". Eso sí, Pablo Echenique dice que no es la primera opción de la formación morada.

Rafael Simancas: "A las derechas no les gustan estos Presupuestos porque suben el salario mínimo y revierten los recortes"

El diputado del PSOE defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura porque la "Constitución dice que duran cuatro años" y aprovecharán "las figuras legislativas" para ello. Además, Rafael Simancas asegura que el Ejecutivo "trabajará para mejorar la vida de la gente".

Javier Maroto: "No apoyamos estos Presupuestos porque son un infierno fiscal, están cargados de impuestos"

El vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, afirma que "si estamos hablando de Presupuestos no es por una mayoría social, sino por un cambio de opinión de Ciudadanos en la Mesa del Congreso". Además, acusa al Gobierno de tener como socios a todos los que tienen un problema con España.

Esto es lo que decía Pedro Sánchez en la oposición sobre Presupuestos y lo que dice ahora como presidente

El discurso del actual presidente del Gobierno ha cambiado bastante desde que gobierna España. Pedro Sánchezcriticaba al PPpor gobernar sin Presupuestos, les exigía intentar aprobarlos o convocar elecciones y ahora incluso él se plantea no tenernos este 2018.

Rifirrafe entre Javier Maroto y Arrimadas: "No tuviste el arrojo de presentar tu investidura en Cataluña"

Javier Maroto se dirigió con dureza contra Ciudadanos durante el debate en El Objetivo, donde echó en cara a Inés Arrimadasque no se presentara a la investidura. La líder de Ciudadanos en Cataluña le recordó que no es presidenta "porque no habéis cambiado la ley electoral".

Tenso cara a cara entre Maroto y Simancas: "No habéis digerido la moción de censura"

El diputado del PP y el diputado del PSOE han protagonizado un rifirrafe en El Objetivo a cuenta de la gestión del Gobierno dePedro Sánchez. Javier Maroto le ha echado en cara que "en este país no manda el PSOE, sino sus socios", mientras que Rafael Simancas le ha pedido al popular que "si no les gusta que los Prespuestosdependan de ERC y PdeCat" que "los apoyen" ellos.