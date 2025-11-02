Montesinos revela que la conversación entre Mazón y Feijóo "ha ido bien": "No ha habido enfrentamiento y no se ha sacado el nombre de Catalá"

El periodista ha afirmado que "en el Partido Popular Valenciano, los líderes del partido lo que creen es que la dimisión se da por descontada y que va a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana", y que es Mazón quien quiere "comunicar personalmente" su decisión.

Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', ha señalado en El Objetivo que fuentes del entorno de Carlos Mazón aseguran que las conversaciones con Alberto Nuñez Feijóo "han ido bien". "De hecho, dicen taxativamente que no ha habido enfrentamiento, es decir, que quieren alejar un poco ese ruido de la tensión interna y de la confrontación entre el Partido Popular Valenciano y la dirección nacional del partido", ha afirmado el periodista.

En este sentido, Montesinos ha destacado que "hay un elemento muy interesante" y es que "en esas conversaciones entre Feijóo y Mazón, lo que dicen fuentes conocedoras de esas charlas es que Feijóo no habría sacado en ningún momento el nombre de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y que Mazón no habría vetado en ningún momento el nombre de Catalá".

Así, el periodista de 'Artículo 14' ha subrayado que "ha cambiado todo mucho en una semana" y ha recordado que "hace justo una semana, el entorno directo de Mazón decía que iba a aguantar toda la legislatura, incluso con Presupuestos prorrogados, y que no descartaba presentarse a la reelección".

Ahora, "en el Partido Popular Valenciano, los líderes del partido lo que creen es que la dimisión se da por descontada y que va a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana", ha indicado, tras lo que ha afirmado que "hay otro dato revelador", y es que "hay importantes líderes del PP valenciano que reconocían que en las últimas horas todavía no habían hablado directamente con Mazón". "Es decir, que se enteraban de lo que estaba pasando por las llamadas que tenían entre los periodistas, entre los medios de comunicación, pero que todavía no tenían una información firme", ha destacado Montesinos.

De esta forma, el periodista ha concluido su intervención en El Objetivo subrayando que Mazón "dice que él quiere ser el que comunique personalmente en esa comparecencia de prensa su decisión". "Lo que está diciendo es que por mucho que le hayan intentado presionar, por mucho que esté diciendo Génova, la decisión la quiere comunicar él porque es su reflexión personal", ha indicado.

