Marc Márquez y el por qué ha rechazado ofertas millonarias: "Por mucho dinero que tengas, el tiempo no lo puedes comprar"

El '93' ha señalado a Ana Pastor que sus decisiones han primado la felicidad por delante de la economía: "Todo el mundo tiene un precio, pero el tiempo que tú has gastado no lo vas a recuperar".

Marc Márquez no cumplió su último año de contrato en Honda (que le hubiera mantenido en la fábrica japonesa hasta 2024) tras llegar a un acuerdo mutuo y puso rumbo a una Ducati satélite en el equipo Gresini.

Una renuncia al equipo de su vida, lo que implicaba un gran impacto emocional, pero al mismo tiempo también económico al renunciar a varios millones de euros. El nueve veces campeón del mundo pasó de ser el piloto mejor pagado de la parrilla de MotoGP a ser uno de los peor remunerados, una decisión (junto con otras) que ha detallado a Ana Pastor en El Objetivo: "Pienso que por mucho dinero que tengas, el tiempo no lo vas a comprar".

"Si no se me va la cabeza, en el tiempo que me queda en una vida normal es que no me lo voy a gastar. No me da tiempo. ¿Para qué quiero más? Evidentemente, a todo el mundo le gusta el dinero y el que diga que no miente. Todo el mundo tiene un precio, pero el tiempo que tú has gastado no lo vas a recuperar", ha comentado.

Por ello, el mayor de los Márquez ha aseverado que prefiere "utilizar el tiempo como se debe utilizar": "Lo que sienta en cada momento. ¿La felicidad qué precio tiene? Depende. Yo no estaba en paz conmigo mismo".

"No puedo vivir con la inquietud de una pregunta hacia mí. De si hubiera hecho esto, qué habría pasado. Si lo siento lo hago", ha concluido sobre la decisión que le llevó a abandonar la marca del ala dorada para poner rumbo a Gresini.

