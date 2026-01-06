Marc Márquez y su "pillería" cuando era pequeño: "Las hacía y pringaba mi hermano"

Aunque el '93' hacía muchas travesuras, ha reconocido que también era buen estudiante: "Si no había notas, no había moto".

Marc Márquez lleva muchas temporadas mostrando su astucia en MotoGP y su pillería a la hora de acometer algunas acciones en pista, algo en lo que ya tenía práctica cuando era pequeño en Cervera.

El piloto de Ducati, durante su entrevista con Ana Pastor, ha desvelado que era muy travieso: "Era el pillo. Las hacía, pero pringaba mi hermano. Es al que pillaban porque era el pequeñito. Las hacía sin que me vieran".

Ahora bien, tanto en el colegio como en el instituto se comportaba correctamente: "Tenía que ser buen estudiante. Es que si no, no había moto. En mi casa era que si había notas, había moto. De hecho, los primeros equipos a los que fui, que no eran a nivel profesional, sino de promoción (el RACC), llegaba a final de año y te decían 'notas'".

"Llegabas allí, te pedían y si estaban aprobadas, continuabas. Si no, yo vi a un compañero de equipo mío, le dijeron que no continuaba en el equipo porque era mal estudiante", recuerda.

Ya por entonces, el mayor de los Márquez alternaba la competición con los estudios, pero recuerda ser muy "vergonzoso" a la hora de hablar de cómo le iba en los domingos de carreras: "He ganado o me he caído".

