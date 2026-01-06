Marc Márquez explica por qué pidió que no se abucheara a Valentino Rossi: "Vivir con rencor es muy duro"

En los MotoGP Awards de esta temporada, el '93' pidió respeto a los aficionados tras ver que abucheaban a Valentino Rossi cada vez que su imagen salía en las pantallas.

"Lo único que quiero decir es que respeten a todos". Esas fueron las palabras que Marc Márquez dijo tras ver que, durante la gala de final de temporada de este año MotoGP, la afición en Valencia abucheaba cada vez que Valentino Rossi salía en imágenes en las pantallas de la ceremonia.

Un deportivo gesto hecho por el piloto de Ducati en el mismo año en el que él también fue pitado por la afición italiana en Mugello tras ganar la carrera en una nueva muestra que la rivalidad entre ambos pilotos no se ha acabado para las aficiones.

De hecho, para Márquez es "normal" que constantemente le estén preguntando sobre el '46', pero sí ha explicado a Ana Pastor en El Objetivo por qué decidió pedir respeto durante la entrega de premios: "Vivir con rencor es muy duro, entonces mis aficionados no quiero que guarden rencor. Simplemente, guarda la fuerza para aplaudirme a mí".

"Cuando me lesioné, me toco otro piloto (Bezzecchi), nos caímos y me lesioné. No es, me tiró, cometió un error y nos caímos, pero no lo hace nadie voluntariamente. Es que vamos al límite, pero eso la gente no lo entiende", ha concluido.

