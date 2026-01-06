Marc Márquez explica cómo se encuentra su cuerpo después de sus múltiples lesiones: "Convivo con ellas"

"Sabes que cierto gesto no lo puedes hacer o que de cierta manera no puedes dormir porque si duermes del lado derecho te levantarás mal", reconoce el piloto de Ducati.

Ser piloto de MotoGP implica lesionarse en algún punto de tu trayectoria. Es algo que sabe Marc Márquez, que ya tiene acumuladas varias lesiones en todo su cuerpo como la diplopía o su lesión en el brazo derecho.

Por ello, ha desarrollado una tolerancia al dolor "alta", lo que él mismo reconoce que es un arma de doble filo: "Esto me ha ayudado en muchas ocasiones, pero en otras me ha hecho que esa lesión sea más grave de lo que era".

Muchas de esas lesiones han dejado rastro en el cuerpo del laureado piloto español, lo que le ha hecho tener que lidiar con ellas a diario: "Convivo, te acostumbras. Sabes que cierto gesto no lo puedes hacer o que de cierta manera no puedes dormir porque si duermes del lado derecho te levantarás mal. Es así".

"También ciertos movimientos. Me gustaba mucho jugar al pádel con los amigos o ir al río y tirar la piedra. Pues ahora sabes que si hago eso tres veces o cuatro tendré molestias dos días. Entonces no lo hago, lo evito. Es convivir para luego estar en la moto al 100%", reconoce a Ana Pastor.

