Marc Márquez desvela cuál es su presión en cada carrera: "Ver a toda una fábrica trabajando para ti y en 45 minutos va a ser un éxito o un fracaso"

El piloto español ha comentado a Ana Pastor que cuando está en los circuitos es otra persona: "Mientras estamos charlando en un Gran Premio va a salir una cosa completamente diferente".

El deporte de élite conlleva una presión de por sí. Aquellos deportistas que ganan con asiduidad también tienen que convivir con la presión de lidiar con las expectativas que los propios resultados han generado.

Eso es algo con lo que convive Marc Márquez. No obstante, como ha desvelado a Ana Pastor, no es ganar la mayor presión que siente sobre él en cada Gran Premio, sino el ser consciente de todo el trabajo y de todas las personas que hay detrás de él para obtener una victoria.

"Lo que más presión me crea es ver a todo un equipo, a toda una fábrica que está trabajando para ti y en esos 45 minutos de carrera están todos pendientes de ti y va a ser un éxito o un fracaso el trabajo que han hecho ellos", comenta.

Ahora bien, también reconoce que la concentración le lleva a ser "dos personas" diferentes, una dentro de los circuitos y otra fuera: "Mientras estamos charlando en un Gran Premio va a salir una cosa completamente diferente. No borde porque siempre intentas tirar de instinto y relajarte, pero más radio de 'estamos aquí en Montmeló...'".

