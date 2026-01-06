Ahora

El Objetivo

Marc Márquez desvela cuál es su presión en cada carrera: "Ver a toda una fábrica trabajando para ti y en 45 minutos va a ser un éxito o un fracaso"

El piloto español ha comentado a Ana Pastor que cuando está en los circuitos es otra persona: "Mientras estamos charlando en un Gran Premio va a salir una cosa completamente diferente".

Marc Márquez desvela cuál es su presión en cada carrera: "Ver a toda una fábrica trabajando para ti y en 45 minutos va a ser un éxito o un fracaso"

El deporte de élite conlleva una presión de por sí. Aquellos deportistas que ganan con asiduidad también tienen que convivir con la presión de lidiar con las expectativas que los propios resultados han generado.

Eso es algo con lo que convive Marc Márquez. No obstante, como ha desvelado a Ana Pastor, no es ganar la mayor presión que siente sobre él en cada Gran Premio, sino el ser consciente de todo el trabajo y de todas las personas que hay detrás de él para obtener una victoria.

"Lo que más presión me crea es ver a todo un equipo, a toda una fábrica que está trabajando para ti y en esos 45 minutos de carrera están todos pendientes de ti y va a ser un éxito o un fracaso el trabajo que han hecho ellos", comenta.

Ahora bien, también reconoce que la concentración le lleva a ser "dos personas" diferentes, una dentro de los circuitos y otra fuera: "Mientras estamos charlando en un Gran Premio va a salir una cosa completamente diferente. No borde porque siempre intentas tirar de instinto y relajarte, pero más radio de 'estamos aquí en Montmeló...'".

*Ya disponible el especial de El Objetivo de Ana Pastor con Marc Márquez en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un informe de la CIA y la opinión de Marco Rubio fueron determinantes para la designación de Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro
  2. España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas imperialistas de Trump
  3. Sánchez abordará con los grupos parlamentarios "en los próximos días" el envío de tropas a Ucrania una vez cesen las hostilidades
  4. La Policía investiga como asesinato machista la muerte de una mujer y su pareja en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Más frío que en Moscú: la masa de frío ártico deja la mañana de Reyes más gélida en 40 años
  6. El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte 2 millones de euros por serie