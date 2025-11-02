Lucía Méndez: "El PP tenía un plan que pasaba por Catalá, pero se le han rebelado los capitanes"

La periodista ha puesto a Feijóo en el foco de todo lo que está pasando con Mazón y ha recordado una frase que Rajoy "citaba siempre": "Es de Ortega y Gasset, que es que 'toda realidad ignorada prepara su venganza'".

Lucía Méndez, redactora jefe de 'El Mundo', ha hablado en el especial de El Objetivo sobre la situación que atraviesa Carlos Mazón. En concreto, la periodista ha hecho especial hincapié en las tensiones existentes entre el PP nacional y el PPCV.

En unas que han quedado a la vista a tenor del deseo de Génova: "Según nos hemos enterado, el PP nacional tenía un plan que pasaba porque la candidata fuera María José Catalá, alcaldesa de Valencia... pero se le han rebelado los capitanes del PPCV que quieren a su candidato. Cuando dicen lo de 'que no nos hagan lo de Barberá' reabren una herida que sigue existiendo".

Porque Méndez ha desvelado que esto es algo que viene de largo: "El PPCV tiene una maldición detrás, como cuando Rajoy tuvo que obligar a Camps a que dimitiera y dimitió. El problema es que aquello era un tema de corrupción y ahora es algo más grave".

"La responsabilidad de Mazón no es sólo política. Es moral y es dignidad, y eso son palabras mayores. Es un año sabiendo que Mazón no podía seguir y la dirección nacional cerrando los ojos. Al final el resultado no puede ser bueno, y lo estamos viendo con un pulso que no se sabe cómo acabará", ha insistido.

El foco, en Feijóo, de quien dice que ha sufrido "un duro golpe" como líder nacional del partido. Méndez ha recordado, en ese sentido, algo que Rajoy "citaba siempre": "Era una frase de Ortega y Gasset, que es 'toda realidad ignorada prepara su venganza'".

"Cuando aplazas una decisión que es inevitable o la tratas de ocultar cuando no se puede evitar que se sepa todo llegas a donde llega el PP, en un espectáculo público del PP nacional anunciando unas conversaciones que van a poner fin a la crisis ya estas horas vemos un pulso del PPCV contra la dirección de Génova", ha expresado.

