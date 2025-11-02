Ahora

Crítica con el president

Lucía Méndez analiza las últimas semanas de Mazón: "Me parece insoportable que se victimice a él mismo"

La redactora jefe de 'El Mundo' ha criticado que el president de la Generalitat Valenciana esté actuando "como si fuera la víctima de una cacería política o algo así, cuando realmente lo único que se le está pidiendo es que asuma su responsabilidad por no haber estado" donde tenía que estar.

Lucía Méndez

Lucía Méndez, redactora jefe de 'El Mundo', ha expresado en El Objetivo que le parece "verdaderamente algo insoportable que el presidente Mazón esté victimizándose él mismo, como si fuera la víctima de una cacería política o algo así, cuando realmente lo único que se le está pidiendo es que asuma su responsabilidad por no haber estado el día que pasó esto".

"No solo no estaba en su sitio, sino que nos han engañado a nosotros y a todo el Partido Popular a propósito de lo que hizo en esas horas", ha criticado la periodista, a lo que ha apostillado que "a nadie le ha contado la verdad, siendo el único que puede hacerlo" junto a Vilaplana, quien va a declarar este lunes en el juzgado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Carlos Mazón se plantea dimitir como president anunciando elecciones a la Generalitat
  2. Víctimas de la DANA se reafirman en que Mazón "va a caer": "Sigue mintiendo, no estaba donde tenía que estar"
  3. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  4. El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"
  5. 'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado
  6. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres