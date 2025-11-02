Lucía Méndez analiza las últimas semanas de Mazón: "Me parece insoportable que se victimice a él mismo"

La redactora jefe de 'El Mundo' ha criticado que el president de la Generalitat Valenciana esté actuando "como si fuera la víctima de una cacería política o algo así, cuando realmente lo único que se le está pidiendo es que asuma su responsabilidad por no haber estado" donde tenía que estar.

Lucía Méndez, redactora jefe de 'El Mundo', ha expresado en El Objetivo que le parece "verdaderamente algo insoportable que el presidente Mazón esté victimizándose él mismo, como si fuera la víctima de una cacería política o algo así, cuando realmente lo único que se le está pidiendo es que asuma su responsabilidad por no haber estado el día que pasó esto".

"No solo no estaba en su sitio, sino que nos han engañado a nosotros y a todo el Partido Popular a propósito de lo que hizo en esas horas", ha criticado la periodista, a lo que ha apostillado que "a nadie le ha contado la verdad, siendo el único que puede hacerlo" junto a Vilaplana, quien va a declarar este lunes en el juzgado.

