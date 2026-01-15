Un joven argentino residente en Groenlandia, sobre la forma de ser de los inuit: "Al principio cuesta entrar un poco, pero son muy amables"

En la capital groenlandesas, Nuuk, Ana Pastor ha hablado con Facu Triay, un joven argentino que vive en la isla desde hace dos años, quien ha confirmado la calidez de los inuit, aunque ha matizado: "Ellos lo dejan notar cuando hay una cercanía".

Ana Pastor, directora de El Objetivo, se ha desplazado hasta Groenlandia, donde están ahora puestos todos los ojo a raíz de las aspiraciones anexionistas de Donald Trump sobre la isla ártica, territorio autónomo danés. En la capital groenlandesas, Nuuk, la periodista ha hablado con Facu Triay, un joven argentino que vive en la isla desde hace dos años.

Le ha preguntado sobre la manera de ser los inuit que, ha dicho Pastor, parece que es un pueblo cálido, acogedor y familiar, al igual que los latinos. "Cuando los conoces sí, al principio cuesta entrar un poco, pero una vez que los conoces y te dejan ingresar en sus casas son personas muy amables", ha confirmado.

Así, ha señalado que esto lo ve muy de cerca en el trabajo, donde ya son "como familia". "Hacemos bromas, por más que no hablemos el mismo idioma, hay personas mayores que no hablan inglés, solo inuit, y con ellos también se refleja ya una calidez" que, ha remarcado, se parece a la de los que hablamos español, aunque nosotros "somos un poco más gritones y efusivos", ha matizado.

"Ellos lo dejan notar cuando hay una cercanía", ha asegurado.

