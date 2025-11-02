Ahora

Dimisión inminente

Ignacio Escolar desvela el deseo de Carlos Mazón: "Si le dejan elegir preferiría irse al Senado porque seguiría aforado"

En el especial de El Objetivo, el director de 'elDiario.es' ha explicado que el president ya "asume que no va a seguir" y que el debate está en saber "cómo es su salida y en conocer a su sucesor".

Ignacio Escolar, sobre Carlos Mazón

Ignacio Escolar ha estado en el especial de El Objetivo sobre las horas críticas que vive Carlos Mazón. Sobre un president de la Generalitat que podría estar a horas de dimitir después de haberse reunido con Alberto Núñez Feijóo y que según fuentes del PP va a realizar una comparecencia este lunes 3 de octubre.

Para el director de 'elDiario.es', el president ya "asume que no va a seguir" y que el debate está en saber "cómo es su salida y en conocer a su sucesor".

"Las salidas son muy diferentes. Puede convocar elecciones ya que es el president el que decide cuándo se convocan. O puede pactar una dimisión con Feijóo con otras condiciones", ha expuesto Escolar.

Y en esa vía aparece la opción que Mazón elegiría, según Escolar: "No quiere quedarse de diputado raso en Les Corts. Preferiría, si le dejan elegir, irse al Senado porque podría seguir de aforado".

El periodista, en El Objetivo, apunta a qué sucedería en caso de convocatoria electoral: "Es una gran noticia porque tendría derecho a 15 años de sueldo como expresidente con dos asistentes, más un chófer, un despacho..."

