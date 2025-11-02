Ignacio Escolar desvela el deseo de Carlos Mazón: "Si le dejan elegir preferiría irse al Senado porque seguiría aforado"

En el especial de El Objetivo, el director de 'elDiario.es' ha explicado que el president ya "asume que no va a seguir" y que el debate está en saber "cómo es su salida y en conocer a su sucesor".

Ignacio Escolar ha estado en el especial de El Objetivo sobre las horas críticas que vive Carlos Mazón. Sobre un president de la Generalitat que podría estar a horas de dimitir después de haberse reunido con Alberto Núñez Feijóo y que según fuentes del PP va a realizar una comparecencia este lunes 3 de octubre.

Para el director de 'elDiario.es', el president ya "asume que no va a seguir" y que el debate está en saber "cómo es su salida y en conocer a su sucesor".

"Las salidas son muy diferentes. Puede convocar elecciones ya que es el president el que decide cuándo se convocan. O puede pactar una dimisión con Feijóo con otras condiciones", ha expuesto Escolar.

Y en esa vía aparece la opción que Mazón elegiría, según Escolar: "No quiere quedarse de diputado raso en Les Corts. Preferiría, si le dejan elegir, irse al Senado porque podría seguir de aforado".

El periodista, en El Objetivo, apunta a qué sucedería en caso de convocatoria electoral: "Es una gran noticia porque tendría derecho a 15 años de sueldo como expresidente con dos asistentes, más un chófer, un despacho..."

