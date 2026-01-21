La historia de Mark Bray: el profesor antifascista que tuvo que huir de EEUU por las amenazas y el acoso de 'trumpistas'

¿Por qué es importante? En 2017 publicó un libro llamado 'Antifa', pero fue a raíz de la muerte de Charlie Kirk cuando los partidarios de Trump comenzaron a amenazarle, llegando incluso a filtrar su dirección.

El profesor e historiador estadounidense Mark Bray daba clases en la universidad y en 2017 decidió publicar el libro titulado 'Antifa', sin embargo, nunca pensó la repercusión que tendría. Nueve años después, con el asesinato de Charlie Kirk, y la vuelta de Donald Trump al poder, comenzó a recibir amenazas, incluso se filtró su dirección, por lo que tuvo que huir de Estados Unidos y refugiarse en España.

"Ha sido muy duro, como una pesadilla", ha señalado, al tiempo. Asimismo, ha recordado que tras la muerte del activista, la "ultraderecha de los Estados Unidos" comenzó a atacarle y decirle que era un "profesor terrorista". "Recibí amenazas, algunas de muerte, publicaron mi dirección y aquí estoy", ha añadido, al tiempo que ha indicado que se le comienza a atacar porque "Trump decidió que la culpa [del asesinato] fue la culpa de la izquierda y eso fue cuando hizo la orden ejecutiva sobre Antifa".

Las amenazas de las que habla primero se produjeron por X, donde le escribieron mensajes como: "Profesor terrorista doméstico"; "¿Quieres hacerte terrorista? Pues visita a este profesor". A esto le siguieron los correos electrónicos, que seguían el mismo tono. Sin embargo, lo que colmó el vaso fue que un día estando en el béisbol con hijos se filtró su dirección. "Decidimos que no podíamos estar en casa, que no es seguro y decidimos que dado las circunstancias en los Estados Unidos, donde cada semana hay algo peor, fue la decisión de huir del país", ha relatado.

En primera instancia no le contó a nadie cuáles eran sus planes, pero posteriormente se lo tuvo que confesar a sus estudiantes. "Tuve que explicar a mis alumnos que, bueno, con seis horas de diferencia, tengo que ir a Europa y publicaron esto por un Reddit", ha indicado.

"Quiero destacar que Trump es amigo con estos influencers que han publicado estas cosas. Entonces quiere decir que, bueno, no sabemos nada de eso, pero hay una red de vínculos entre la Casa Blanca y esta violencia", ha aseverado.

Por último, ha dado su opinión acerca de la situación política de los Estados Unidos. "No estoy seguro de si fue una democracia antes, pero ahora lo es menos", ha remarcado, al tiempo que ha manifestado que su país se encuentra "en un lugar entre democracia y dictadura y Trump quiere normalizar soldados por las calles, campos de concentración más o menos para inmigrantes y tengo miedo".

