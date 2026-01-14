Un groenlandés responde a las provocaciones de Trump: "Los trineos son lo más efectivo; además tenemos a Dinamarca y a la OTAN"

Donald Trump se ha mofado en varias ocasiones de la defensa de Groenlandia. "¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo. Y sí, Groenlandia tiene una patrulla con perros, pero ni mucho menos es como él lo pinta.

Donald Trump se ha mofado en varias ocasiones de la defensa de Groenlandia. "¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo. Y sí, Groenlandia tiene una patrulla con perros, pero ni mucho menos es como él lo pinta.

Sobre esto ha hablado Ana Pastor con Jens Jacob Simonsen, un guía groenlandés, en el especial de El Objetivo desde Groenlandia para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump.

"Es verdad que tenemos una patrulla de perros, Sirius se llama, que patrulla al este de Groenlandia. Estos trineos de perros son lo más efectivo en lo que puede moverse uno en el norte" de este territorio autónomo danés, ha explicado el guía.

Además, ha agregado: "Tenemos Dinamarca y a la OTAN". Ha dejado claro también sobre la defensa de Groenlandia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.