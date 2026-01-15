El explorador Manolo Calvo, sobre el pueblo inuit en Groenlandia: "Son los verdaderos héroes del Ártico, junto con sus perros"

El director de 'Desafío Ártico' ha explicado "que el pueblo inuit es único": "Tenemos que tirar un poco para atrás para ver cómo han vivido, en las condiciones en que han vivido, con estas temperaturas extremas y con la noche polar durante siglos".

La directora de El Objetivo, Ana Pastor, se ha desplazado hasta Groenlandia para conocer cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump.

Manolo Calvo, explorador ártico malagueño y director de 'Desafío Ártico', ha explicado "que el pueblo inuit es único". "Tenemos que tirar un poco para atrás para ver cómo han vivido, en las condiciones en que han vivido, con estas temperaturas extremas y con la noche polar durante siglos", ha señalado.

Tras esto, ha asegurado: "Yo creo que son los verdaderos héroes del Ártico, junto con sus perros también". "Yo digo que el pueblo inuit ha podido vivir allí gracias al perro groenlandés, que es una figura fundamental", ha agregado.

Manolo Calvo se declara un enamorado de Groenlandia, a donde viaja cada año desde 2015, sobre todo a las regiones del norte de la isla ártica, cuya población describe como muy unida debido al aislamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.