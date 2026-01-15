Ahora

El Objetivo desde Groenlandia

El explorador Manolo Calvo, sobre el pueblo inuit en Groenlandia: "Son los verdaderos héroes del Ártico, junto con sus perros"

El director de 'Desafío Ártico' ha explicado "que el pueblo inuit es único": "Tenemos que tirar un poco para atrás para ver cómo han vivido, en las condiciones en que han vivido, con estas temperaturas extremas y con la noche polar durante siglos".

El explorador Manolo Calvo, sobre el pueblo inuit en Groenlandia: "Son los verdaderos héroes del Ártico, junto con sus perros"

La directora de El Objetivo, Ana Pastor, se ha desplazado hasta Groenlandia para conocer cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump.

Manolo Calvo, explorador ártico malagueño y director de 'Desafío Ártico', ha explicado "que el pueblo inuit es único". "Tenemos que tirar un poco para atrás para ver cómo han vivido, en las condiciones en que han vivido, con estas temperaturas extremas y con la noche polar durante siglos", ha señalado.

Tras esto, ha asegurado: "Yo creo que son los verdaderos héroes del Ártico, junto con sus perros también". "Yo digo que el pueblo inuit ha podido vivir allí gracias al perro groenlandés, que es una figura fundamental", ha agregado.

Manolo Calvo se declara un enamorado de Groenlandia, a donde viaja cada año desde 2015, sobre todo a las regiones del norte de la isla ártica, cuya población describe como muy unida debido al aislamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Dinamarca anuncia la creación de "un grupo de trabajo" con EEUU para abordar el futuro de Groenlandia y admite discrepancias con la Administración Trump
  2. Suenan tambores de guerra en Oriente Próximo: EEUU retira parte de sus militares de su base en Qatar tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán
  3. "Va a haber un huevo de afectados": el mensaje de un alto cargo a Mazón antes del Es-Alert que el president no respondió hasta una hora después
  4. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  5. Montero traslada a las comunidades que será voluntario aplicar al nuevo modelo de financiación del Gobierno
  6. La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"