Los dos motivos de Marc Márquez por los que la celebración de este título de MotoGP es diferente: "Por lo que he pasado y por si es la última"

Tras un calvario de lesiones y cinco años de sequía en títulos, en 2025 el '93' ha sumado su noveno campeonato del mundo. Uno diferente para él respecto a los demás.

La celebración del título de MotoGP de este 2025 ha sido muy especial para Marc Márquez después de años conviviendo con las lesiones. El '93' se vio visiblemente emocionado tras certificar el campeonato en el GP de Japón y la celebración del mismo fue también con los sentimientos a flor de piel.

Y, antes de festejarlo junto con sus paisanos de Cervera, el mayor de los hermanos Márquez reconoce a Ana Pastor en El Objetivo que esta celebración es diferente a las demás: "Lo voy a vivir uno por lo que he pasado y otro por si es la última. Las otras eran como normalizadas. De siete años en MotoGP había ganado seis y era como uno más. Tenía 27-28 años y decía que iban a llegar más".

"Pero ahora he aprendido que la vida te cambia de un día a otro sin buscarlo. Por eso me emocioné tanto, exploté y me derrumbé porque sentí un vacío dentro de 'lo he conseguido', pero también de '¿Va a ser la última o no?'", prosigue.

De hecho, el piloto de Ducati desvela que siempre ha llevado sus sentimientos "muy dentro": "Siempre me ha costado expresar incluso con los míos porque no me gusta que se preocupen por mí. Me cuesta mucho expresar".

Algo que ha cambiado desde su grave lesión en el brazo derecho: "Sí que después de la lesión expreso más y son incontrolables las emociones, la reacción que tiene mi cuerpo. Si es mala la controlo, pero si es buena no puedo".

