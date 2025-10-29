Ahora

"Quería enseñarle lo que he perdido"

Dolores denuncia que Mazón no haya dado la cara en el funeral por la DANA: "Me iba a dirigir a él, pero ya se había ido"

A su llegada y durante el acto, el presidente de la Generalitat Valenciana ha escuchado infinidad de reproches, pero a la salida no ha dado la oportunidad de que las víctimas muestren su disconformidad y ha escapado por la puerta trasera.

DOLORES: Esta tarde me iba a dirigir a él, pero me han dicho que ya se había ido, ya no estaba ahí

Carlos Mazón ha sido el gran protagonista del funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Lo ha sido a pesar de que los familiares de los fallecidos le habían dejado claro en los días previos que no querían que acudiese al acto que se ha celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

A su llegada y durante el acto, el presidente de la Generalitat Valenciana ha escuchado infinidad de reproches, pero a la salida no ha dado la oportunidad de que las víctimas muestren su disconformidad y ha escapado por la puerta trasera.

Ante esta situación, Dolores, que vio en primera persona cómo morían su marido y sus dos hijos, se ha quedado con las ganas de mostrarle cómo se siente un año después de la tragedia: "Esta tarde me iba a dirigir a él, pero me han dicho que ya se había ido, ya no estaba ahí". "No iba a hablarle, iba a enseñarle lo que había perdido", le ha explicado a Ana Pastor en El Objetivo.

Una decisión que tenía tomada porque el presidente valenciano no se ha puesto en contacto con ella desde el temporal. "No me ha llamado nunca", ha asegurado Dolores, que sostiene que "si hubieran mandado la alarma antes, mis hijos y mi marido estarían con nosotros".

